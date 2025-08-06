Trump'tan Rus petrolü alan Hindistan'a yüzde 25'lik ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alan Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı. Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak.

Trump’tan Rus petrolü alan Hindistan’a yüzde 25’lik ek gümrük vergisi
AA

Trump tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı olarak petrol ithal eden Hindistan'a yönelik ek gümrük vergisi uygulanacak. Hindistan'dan ABD'ye gelen mallara yüzde 25 oranında ek tarife getirilecek.

Trump’tan Rus petrolü alan Hindistan’a yüzde 25’lik ek gümrük vergisi

EK TARİFE 21 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak.

Ayrıca, başka ülkelerin de Rus petrolünü ithal edip etmediği izlenerek benzer önlemler alınabilecek.

Trump’tan Rus petrolü alan Hindistan’a yüzde 25’lik ek gümrük vergisi

YÜZDE 25 ORANINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİNE EK OLARAK UYGULANACAK

Söz konusu ek tarife oranı, Hindistan'a halihazırda getirilen yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.

Trump’tan Rus petrolü alan Hindistan’a yüzde 25’lik ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.