Trump'tan Rus petrolü alan Hindistan'a yüzde 25'lik ek gümrük vergisi
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alan Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı. Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak.
Trump tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı olarak petrol ithal eden Hindistan'a yönelik ek gümrük vergisi uygulanacak. Hindistan'dan ABD'ye gelen mallara yüzde 25 oranında ek tarife getirilecek.
EK TARİFE 21 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak.
Ayrıca, başka ülkelerin de Rus petrolünü ithal edip etmediği izlenerek benzer önlemler alınabilecek.
YÜZDE 25 ORANINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİNE EK OLARAK UYGULANACAK
Söz konusu ek tarife oranı, Hindistan'a halihazırda getirilen yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.