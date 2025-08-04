Trump’tan Rusya’ya nükleer baskı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya Ukrayna ile olan savaşını sonlandırması için verdiği tarih olan 8 Ağustos'a sayılı günler kala iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor. Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından ülkesine ait iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını bildirdi. Trump ayrıca, Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ilerleyen günlerde Rusya'yı ziyaret edeceğini ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova yönetimine yönelik yeni yaptırımların planlandığını aktardı.