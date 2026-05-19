Trump’tan San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Bu korkunç bir durum

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BU KORKUNÇ BİR DURUM"

Trump, San Diego'daki İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir soruya yanıt verirken, olayla ilgili kendisine bilgi verildiğini ifade etti. ABD Başkanı, "Konuyla ilgili brifing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi, ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, polis saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 şüpheli saldırganın da ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

