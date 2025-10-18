Trump’tan şaşırtan karar: Dolandırıcı eski Kongre Üyesi Santos’u affetti
ABD Başkanı Donald Trump, dolandırıcılık suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezası alan eski Kongre Üyesi George Santos için beklenmedik bir karar aldı. Trump, Santos’un cezasını hafiflettiğini ve derhal serbest bırakılmasını emrettiğini duyurdu.
Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Santos'un tahliyesi için bir feragatname imzaladığını belirtti. Eski Kongre üyesini "serseri" olarak tanımlayan Trump, "Ancak ülkemiz genelinde yedi yıl hapis yatmak zorunda kalmayan pek çok haydut var" dedi.
Santos'un uzun süredir hücre hapsinde tutulduğunu ifade eden Trump, Santos'a iyi şanslar diledi.
YALAN BEYAN VE DOLANDIRICILIKTAN 7 YIL CEZA ALMIŞTI
8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi George Santos, daha sonra seçilmesiyle ilgili yalan beyanlarda bulunma, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.
New York'ta Mayıs 2023'te gözaltına alınan Santos, 500 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Santos, savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.
Temsilciler Meclisi Etik Komitesince Mart 2023'te hakkında soruşturma başlatılan Santos'un, 1 Aralık 2023'te etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle üyeliği düşürülmüştü.