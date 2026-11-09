Trump’tan seçim açıklaması: “Mevcut sistemle kazanmak imkansızdı”
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin açıklamada bulundu. "Bu seçimin dürüst olduğuna gerçekten inanan var mı?" diyen Trump, “"Erken oy kullanma sürecindeki bazı toplu girişler o kadar büyüktü ki, kaç kişi oy vermeye giderse gitsin, kazanmak imkansızdı." dedi.
Trump, Truth Social hesabından, ABD seçimlerinde kullanılan elektronik oy makinelerine yönelik eleştirilerini paylaştı. "Bu seçimin dürüst olduğuna gerçekten inanan var mı?" sorusunu yönelten Trump, ABD seçim sisteminde kullanılan elektronik makinelerin "seçmenden çok daha önemli" hale geldiğini kaydetti.
Trump, anketlerin "bu kadar yanılmış olamayacağını" ifade ettiği paylaşımında, "Erken oy kullanma sürecindeki bazı toplu girişler o kadar büyüktü ki, kaç kişi oy vermeye giderse gitsin, kazanmak imkansızdı." değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP'IN ELEKTRONİK OY MAKİNELERİ VE ERKEN OY KULLANMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ
Donald Trump, Demokrat rakibi eski ABD Başkanı Joe Biden'a karşı yarışı kaybettiği 2020 seçimlerinde de elektronik oy makineleri ve erken oy kullanma süreçlerine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.