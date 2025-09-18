Trump’tan Sert Çıkış! O Grubu Terör Örgütü İlan Etti

TRUTH SOCIAL'DAN DUYURDU Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasta, tehlikeli ve radikal sol felaketi olan Antifa'yı büyük bir terör örgütü olarak ilan ettiğimi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

FİNANSMAN AĞINA SORUŞTURMA MESAJI

Antifa'yı destekleyen ve finanse eden kişi ya da yapıların da kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini vurgulayan Trump, bu konuda güvenlik birimlerine tavsiyede bulunacağını açıkladı.

KİRK SUİKASTI SONRASI GÜNDEM OLDU

Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Trump, Antifa gibi radikal sol grupların "yerel terör grubu" kapsamına alınabileceğini söylemişti. ABD Başkanı'nın son çıkışı, ülkede güvenlik ve iç siyaset tartışmalarını daha da alevlendirdi.