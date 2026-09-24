Trump’tan Şi’ye jest! Hava üssünde kırmızı halıyla karşıladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, eşi Peng Liyuan ile birlikte 3 günlük ziyaret kapsamında ABD'ye geldi. Şi ve eşi, ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump tarafından başkent Washington DC dışındaki Joint Base Andrews Havalimanında kırmızı halıyla karşılandı. Tören sırasında askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çalarken, top atışı yapıldı. B-1 bombardıman uçağı gösteri uçuşuyla Trump ve Şi'yi selamladı. Liderler, karşılama töreninin ardından havalimanından ayrıldı.

11 YIL SONRA İLK

ABD başkanları ülkeyi ziyaret eden yabancı liderleri genellikle Beyaz Saray'da karşılıyor. Bu nedenle Trump'ın Şi'yi havalimanında karşılaması "diplomatik jest" olarak görülüyor. Bu, 2015'te ABD Başkanı Barack Obama'nın Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'i karşılamasından bu yana bir ABD başkanının 11 yıl içinde ilk kez bir yabancı lideri Joint Base Andrews'te karşılaması oldu.

"ABD VE ÇİN RAKİP DEĞİL, ORTAK OLMALI"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşılama töreninin ardından yazılı açıklama yaptı. Devlet Başkanı Şi, Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiğini belirtti. Şi, "Çin ve ABD büyük ülkeler ve her iki halk da büyük halklardır" ifadelerini kullandı. İki halkın uzun süredir dostane ilişkiler sürdürdüğünü ve çıkarlarının derinden iç içe geçtiğini belirten Şi, "Çin ulusunun yeniden şahlanışı" ve "ABD'yi yeniden büyük yapma" hedefinin birbirini tamamlayabileceğini ve dünyaya fayda sağlayabileceğini vurguladı.

Şi, iki büyük ülke olarak Çin ve ABD'nin yeni dönemde doğru bir şekilde geçinmenin yolunu bulabileceklerine olan güvenini dile getirdi. Bu yılın Çin ve ABD'nin karşılıklı gelişimi için çok önemli bir yıl olduğunu kaydeden Şi, mayıs ayında Trump'ın Çin ziyaretinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurma konusunda anlaştıklarını ve bunun ikili ilişkilerin gelecekteki gelişimi için stratejik bir rehber sağladığını belirtti.

Şi, Çin ve ABD'nin aynı yönde çalışması, iş birliğini temel alan, ılımlı rekabeti, yönetilebilir farklılıkları ve barış vaatlerini içeren istikrarlı bir ilişkiyi teşvik etmesi gerektiğini ifade etti. Ortak çabalarla ABD ziyaretinin verimli geçeceğinden emin olduğunu kaydeden Şi, ABD'de her kesimden insanla kapsamlı bir şekilde etkileşim kurmayı ve dostluğu derinleştirmeyi dört gözle beklediğini vurguladı. Şi, stratejik istikrar temelinde yapıcı Çin-ABD ilişkilerini zenginleştirmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

BEYAZ SARAY'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Trump ve Şi, bugün Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde bazı gümrük vergilerinin düşürülmesi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve asker diyaloğun genişletilmesi konuları gündemde olacak. ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı, yapay zeka ve Çin'in kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü özerk bölgesi Tayvan ile ABD'nin ilişkileri de ele alınacak. Trump'ın aurıca Çin'de tutuklu bulunan ABD'lilerin ve diğer bazı kişilerin serbest bırakılmasını talep etmesi de bekleniyor.

TİCARET ANLAŞMASI UZATILDI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Fox News'e verdiği röportajda, Şi'nin ziyareti öncesinde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüştüğünü söyledi. Bessent, "Bugün, Busan Anlaşması olarak adlandırdığımız anlaşmayı uzatma konusunda mutabakata vardık" dedi.

Böylece 10 Kasım'da sona ermesi beklenen ticaret anlaşması, 10 Ocak'a kadar uzatılmış oldu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör