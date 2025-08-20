Trump’tan skandal çıkış: Netanyahu’yu ‘kahraman’ ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, radyo sunucusu Mark Levin'e verdiği röportajda, Gazze'de on binlerce insanın ölümüne neden olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim." ifadelerini kullandı.