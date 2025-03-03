Trump’tan spekülasyonlara yol açan paylaşım: Yarın büyük bir gece olacak

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci görev döneminin ilk ortak kongre konuşmasından bir gün önce, pazartesi günü gizemli bir sosyal medya paylaşımıyla spekülasyonlara yol açtı. Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda "Yarın büyük bir gece olacak. Gerçekleri olduğu gibi söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.