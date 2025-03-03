Trump’tan spekülasyonlara yol açan paylaşım: Yarın büyük bir gece olacak
ABD Başkanı Donald Trump, yarın gece büyük bir şeyin gerçekleşeceğine dair gizemli bir paylaşım yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci görev döneminin ilk ortak kongre konuşmasından bir gün önce, pazartesi günü gizemli bir sosyal medya paylaşımıyla spekülasyonlara yol açtı. Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda "Yarın büyük bir gece olacak. Gerçekleri olduğu gibi söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.
Trump, salı günü ABD Temsilciler Meclisi salonunda Kongre'ye hitap edecek. Trump'ın konuşması bu yıl için önceliklerini özetlemesi için önemli bir an olarak hizmet ediyor.