Trump’tan Suriye açıklaması: “Muazzam bir sorunu çözdük”

Fox News'e verdiği röportajda Suriye konusuna değinen Trump, "Bugün, Suriye ile muazzam bir sorunu çözdük, birçok hayat kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

RUBIO'YA ÖVGÜ: "HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"

Rubio'nun harika iş çıkardığını savunan Trump, Suriye ile çözüldüğünü belirttiği konuya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ABD Başkanı Trump, dün, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "çok iyi" bir görüşme yaptığını açıklamış, "Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor." ifadesini kullanmıştı.