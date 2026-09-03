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Trump’tan Suriye haberine “Harika” yorumu!

Trump’tan Suriye haberine “Harika” yorumu!

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post gazetesinde yer alan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" değerlendirmesinin yer verildiği habere, “Bu harika” yorumunu yaptı. Haberde ayrıca, Irak ile Suriye arasında 18 Temmuz'da yeniden inşasına başlanacağı duyurulan petrol boru hattı projesine de atıfta bulunuldu.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2026 18:24

Sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan Trump, Washington Post (WP) gazetesinde kaleme alınan analiz yazısını alıntıladı. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki Şam yönetiminin kendisini "nispeten istikrarlı, enerji ve mal taşımacılığı için kara koridoru sağlayan ve Hürmüz Boğazı'na alternatif" güzergah olarak tanıttığı aktarılan haber için "Bu harika." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği aksatmasının Şam için bir "nimet" olarak yorumlandığı haberde, Suriye'nin Orta Doğu'nun merkezi haline gelmeyi hedeflediği değerlendirmesine de yer verildi. Haberde ayrıca, Irak ile Suriye arasında 18 Temmuz'da yeniden inşasına başlanacağı duyurulan petrol boru hattı projesine de atıfta bulunuldu.