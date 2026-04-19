Trump’tan Tahran’a ‘anlaşma teklifini kabul edin’ tehdidi: İran’daki her bir enerji santralini imha ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini" öne süren Trump, "İran, yakın zamanda boğazı kapatacağını açıkladı. Bu garip çünkü bizim ablukamız zaten boğazı kapatmıştı. Bilmeden bize yardım ediyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, "İran'ın boğazı kapatmakla günde 500 milyon dolar kaybettiğine, hatta halihazırda birçok geminin her zaman sert adam olmak isteyen İran Devrim Muhafızları'nın ikramı olarak, yükleme yapmak için ABD'ye, Teksas'a, Louisiana'ya ve Alaska'ya gittiğine" işaret etti.