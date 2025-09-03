Trump’tan tehdit gibi Rusya-Ukrayna açıklaması! “Toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz”

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD Uzay Komutanlığı Karargahı'nı Colorado'dan Alabama'ya taşınacağını duyurmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Putin ile konuştum. Çok ilginç şeyler öğrendim" dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına değinen Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz. Ne yapacaklarını ve ne olacağını göreceğiz. Bunu çok yakından takip ediyorum. Aslında birkaç hafta önce Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Bakalım bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa, farklı bir tutum alacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Geçen hafta iki ülke arasında 7 bin, daha doğrusu 7 bin 313 asker kaybı yaşandı. Bunun hiçbir sebebi yoktu. Onlar Rus ve Ukraynalı askerler. Bunun sona ermesini istiyorum" şeklinde konuştu.