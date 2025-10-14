Trump’tan Time dergisine sert eleştiri: “Saçımı yok ettiler, fotoğraf berbat”
ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin kapağına taşıdığı fotoğrafı için saçını yok ettiklerini ifade ederek kötü bir resim seçtiklerini belirtti.
Trump, sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, derginin kendisini konu alan kapağında saçını yok ettiğini ve çok kötü bir fotoğraf seçtiğini söyledi.
Trump, paylaşımında, Time dergisinin hakkında nispeten iyi bir haber yazdığını ancak kullandıkları fotoğrafın "şu ana kadarki en kötü fotoğraf" olabileceğini ifade etti. ABD Başkanı, fotoğrafta saçlarının seyrek gösterildiğini ve başının üstünde yüzen bir taç gibi bir şey bulunduğunu belirtti.
ALT AÇILARDAN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI SEVMİYOR
Fotoğraf hakkında "çok garip" yorumunu yapan Trump, alt açılardan çekilen fotoğrafları sevmediğini söyledi ve derginin seçtiği bu fotoğrafın eleştirilmeyi hak ettiğini vurguladı.
Time dergisi, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda üzerinde Trump'ın olduğu 10 Kasım 2025 tarihli bir kapak fotoğrafı paylaşmıştı.