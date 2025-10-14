Trump’tan Time dergisine sert eleştiri: “Saçımı yok ettiler, fotoğraf berbat”

Trump, sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, derginin kendisini konu alan kapağında saçını yok ettiğini ve çok kötü bir fotoğraf seçtiğini söyledi.

Trump, paylaşımında, Time dergisinin hakkında nispeten iyi bir haber yazdığını ancak kullandıkları fotoğrafın "şu ana kadarki en kötü fotoğraf" olabileceğini ifade etti. ABD Başkanı, fotoğrafta saçlarının seyrek gösterildiğini ve başının üstünde yüzen bir taç gibi bir şey bulunduğunu belirtti.