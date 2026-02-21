Trump’tan tüm ülkelere yüzde 10 tarife! Kararı imzaladı!

Açıklamada, ayrıca 232. madde kapsamındaki ürünlerin ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasına uygun Kanada ve Meksika malları ile belirli Orta Amerika ülkelerinden gelen bazı tekstil ürünlerinin de kapsam dışı olduğu ifade edildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında ayrıca, Trump'ın ABD Ticaret Temsilciliğine 301. madde kapsamındaki yetkisini kullanarak ülkeye karşı makul olmayan ve ayrımcı ticaret eylemlerini soruşturma talimatı verdiği kaydedildi.

Başkan olarak kullanabileceği IEEPA tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler olduğunu ifade eden Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını duyurmuştu. Trump, ABD'yi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında da çeşitli soruşturmalar başlatacaklarını belirtmişti.