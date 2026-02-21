Trump’tan tüm ülkelere yüzde 10 tarife! Kararı imzaladı!
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm ülkelere yönelik uygulayacağını söylediği yüzde 10 küresel gümrük vergisi kararını imzaladığını duyurdu. Trump konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “"Tüm ülkelere yönelik küresel yüzde 10'luk bir gümrük vergisini az önce imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum." dedi.
ABD Başkanı Trump, konuya dair Truth Social hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında "Tüm ülkelere yönelik küresel yüzde 10'luk bir gümrük vergisini az önce imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, bu tarifelerin neredeyse derhal yürürlüğe gireceğini kaydetti.
BAZI ÜRÜNLER BU TARİFEDEN MUAF OLACAK
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Trump'ın, geçici bir ithalat vergisi uygulanmasına yönelik kararı imzaladığı aktarıldı. Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi uyarınca sahip olduğu yetkiyi kullandığına işaret edilen açıklamada, bu maddenin başkana belirli temel uluslararası ödeme sorunlarını ek vergiler ve diğer özel ithalat kısıtlamaları yoluyla ele alma yetkisi verdiği vurgulandı.
Açıklamada, bu kapsamda ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi getirildiği belirtilerek, kararın 24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi. Bazı ürünlerin geçici ithalat vergisine tabi olmayacağı aktarılan açıklamada, kritik mineraller, enerji ürünleri, bazı tarım ürünleri, ilaçlar, belirli elektronik ve otomotiv ürünleri, havacılık ürünleri ile bilgi materyalleri gibi bazı kalemlerin vergiden muaf tutulduğu bildirildi.