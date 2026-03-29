Trump’tan ‘uçak gemisi’ açıklaması: Canımızı kurtarmak için kaçtık

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya gönderilen savaş gemisi USS Gerald R. Ford'a ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın dört bir yandan saldırdığını, bu yüzden geminin bölgeden çekildiğini söyledi. Ortadoğu'da karşılıklı hava saldırıları sürerken, 12 Mart'ta ABD'nin en büyük savaş gemisi USS Gerald R. Ford'da yangın çıktığı, geminin bu nedenle Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne geldiği bildirilmişti.

'İRAN YAPTI' DEDİ

Söz konusu saldırıyı İran üstlense de, ABD'den herhangi bir doğrulama gelmemişti. Trump, Florida eyaletindeki konuşmasında, buna dair de açıklamalarda bulundu. Başkan Trump, geminin İran saldırısı sonucu alev aldığını doğruladı. Donald Trump, "Dünyanın en büyük savaş gemisinde 'foom, foom, foom' diye ses geliyordu ve saat 1'di. John bana 'Onlar bize saldırdı' dedi ve 17 farklı açıdan geldiler. Buradaydılar, oradaydılar. Canımızı kurtarmak için kaçtık. Her şey bitmişti" ifadelerini kullandı. Kızıldeniz'de görev yapan gemi, yangının ardından onarım için 23 Mart Pazartesi günü Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.