Trump’tan üçlü zirve değerlendirmesi: “Ukrayna ve yapay zeka ele alındı”
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı üçlü görüşmeye ilişkin Air Force One uçağında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmeye 10 üzerinden 12 puan verdiğini söyleyen Trump, zirvenin odağında Ukrayna’nın ve yapay zekanın olduğunu belirtti.
Çin'den ABD'ye dönüş yolculuğu sırasında Air Force One uçağında NBC News muhabirine konuşan Trump, üç lider arasındaki görüşmeyi "başarılı" olarak nitelendirdi. Görüşmeye 10 üzerinden 12 puan verdiğini söyleyen Trump, Şi ile yapay zeka veya kendi ifadesiyle "süper zeka" alanında bazı sınırlayıcı önlemler üzerinde konuştuklarını aktardı.
Bu önlemlerin neler olduğuna ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, liderlerle yaptığı görüşmelerin büyük ölçüde Ukrayna'ya odaklandığını, İran'la savaşın ise neredeyse hiç gündeme gelmediğini ifade etti.
TRUMP, KIRIM KÖPRÜSÜ SALDIRISI NEDENİYLE PUTİN'İN ZELENSKİY'E ÖFKELİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Başkan Trump, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıları nedeniyle Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e "son derece öfkeli olduğunu" kaydetti. Putin'in bu şekilde hissetmesinin anlaşılabilir olduğunu düşündüğünü vurgulayan Trump, Zelenskiy'nin üçlü görüşmede bulunmadığı ve Ukrayna'ya ilişkin kararların kendisi olmadan alınmaması gerektiği yönündeki itirazına da değindi.