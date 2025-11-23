Trump’tan Ukrayna savaşı eleştirisi: Biden’ın eseri!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Savaşın eski Başkan Joe Biden döneminde başladığını ve giderek daha da kötüleştiğini kaydeden Trump, kendisi görevde olsaydı söz konusu savaşın gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.

PUTİN ASLA SALDIRMAZDI

Trump, "Çünkü benim ilk görev dönemimde böyle bir şeyden söz bile edilmiyordu. Putin asla saldırmazdı" dedi.

MİNNET GÖSTERİLMİYOR

Trump, "ABD ile Ukrayna'nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın ABD'nin girişimlerine minnet göstermediğini belirtti. Trump, asla başlamaması gereken bir savaşın kendisine miras kaldığını vurgulayarak, "Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi ve Avrupa, Rusya'dan petrol almaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

.

HER ŞEYİ ÜCRETSİZ VERDİK

ABD'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah sattığını aktaran Trump, Biden'ın Ukrayna'ya her şeyi ücretsiz verdiğini bildirdi.