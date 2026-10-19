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Trump’tan Ukrayna ve Fransa açıklaması: “Macron’a ülkeni mahvedeceksin dedim”

Trump’tan Ukrayna ve Fransa açıklaması: “Macron’a ülkeni mahvedeceksin dedim”

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa ve Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. “Macron’a sınırlarını kapatmalısın ülkeni mahvedeceksin dedim ve ülke mahvoldu” diyen Trump, Ukrayna ve Rusya’ya ilişkin, çarpıcı ifadelere yer vererek, “Artık Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi” dedi.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 22:59 Son Güncelleme: 19 Ekim 2026 23:11

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa ve Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump Macron'a uyarıda bulunduğunu ifade ederek şu sözlere yer verdi:

"MACRON'A ÜLKENİ MAHVEDECEKSİN DEDİM" "Fransa meselesi çok üzücü bir durum. Yaşananların göç meselesiyle ilgisi de var. Macron'a sınırlarını kapatmalısın, ülkeni mahvedeceksin dedim ve ülke mahvoldu."