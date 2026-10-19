Trump’tan Ukrayna ve Fransa açıklaması: “Macron’a ülkeni mahvedeceksin dedim”

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa ve Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. “Macron’a sınırlarını kapatmalısın ülkeni mahvedeceksin dedim ve ülke mahvoldu” diyen Trump, Ukrayna ve Rusya’ya ilişkin, çarpıcı ifadelere yer vererek, “Artık Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi” dedi.

Trump’tan Ukrayna ve Fransa açıklaması: Macron’a ülkeni mahvedeceksin dedim
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa ve Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump Macron'a uyarıda bulunduğunu ifade ederek şu sözlere yer verdi:

Trump’tan Ukrayna ve Fransa açıklaması: “Macron’a ülkeni mahvedeceksin dedim”

"MACRON'A ÜLKENİ MAHVEDECEKSİN DEDİM"

"Fransa meselesi çok üzücü bir durum. Yaşananların göç meselesiyle ilgisi de var. Macron'a sınırlarını kapatmalısın, ülkeni mahvedeceksin dedim ve ülke mahvoldu."

Trump’tan Ukrayna ve Fransa açıklaması: “Macron’a ülkeni mahvedeceksin dedim”

"ARTIK UKRAYNA ADINA BAŞKA BİRİ MÜZAKERELERİ YÜRÜTMELİ"

Trump, Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Ukrayna konusunda gayet iyi bir tutum sergilediğini ifade eden Trump, sözlerine şu şekilde devam etti:

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Trump’tan Ukrayna ve Fransa açıklaması: “Macron’a ülkeni mahvedeceksin dedim”

"Artık Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi. Ukrayna'ya çok şey verdik. Onlar ise bize hiçbir şey vermediler."

#UKRAYNA #RUSYA #FRANSA #DONALD TRUMP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!