Trump’tan Venezuela kararnamesi: Petrol gelirleri yargıdan korunacak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol gelirini yargı süreçlerine karşı korumak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi yayımladı.

Kararda, petrol gelirinin Venezuela'ya ait olduğu, ABD tarafından "hükümet ve diplomatik amaçlar" için tutulduğu ve özel hak iddialarına konu edilemeyeceği belirtildi.

Kamuoyuna açıklanan başkanlık kararnamesinde, Venezuela'nın petrol gelirinin değerlendirildiği fonların korumasız kalmasının, "ABD'nin Venezuela'da ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaya yönelik kritik çabalarını baltalayabileceği" değerlendirmesi yapıldı.