Trump’tan Venezuela petrol anlaşması çıkışı: Parayı sadece ABD ürünlerine harcayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile imzalanan yeni petrol anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump paylaşımında, "Venezuela'nın, yeni petrol anlaşmamızdan elde edeceği parayla yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını az önce öğrendim" ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın alımlarının kapsamına da değinen Trump, Amerikan tarım ürünleri, ABD yapımı ilaçlar ve tıbbi cihazların listenin başında yer aldığını belirtti. Ayrıca Venezuela'nın elektrik şebekesi ve enerji tesislerinin iyileştirilmesi için gerekli ekipmanların da ABD'den temin edileceğini kaydetti.

"ABD ANA ORTAK OLACAK"

Trump açıklamasında, "Başka bir deyişle Venezuela, ABD ile ana ortağı olarak iş yapmayı taahhüt ediyor" dedi.