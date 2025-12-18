Trump'tan, Venezuela'ya 'petrol' tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik artan baskıya ilişkin konuştu. Trump, Venezuela'nın ABD'ye ait enerji ve petrol haklarını "yasa dışı" aldığını ileri sürerek, "Onları geri istiyoruz" dedi.
ABD Başkanı Trump, Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'ya yönelik değerlendirmelerde bulundu.
'PETROLÜMÜZÜ ALDILAR'
Venezuela'ya, "yapmamaları gereken şeyleri yapmalarına izin vermeyecekleri" uyarısında bulunan Trump, "Tüm enerji haklarımızı elimizden aldılar. Kısa bir süre önce tüm petrolümüzü yasa dışı olarak aldılar." ifadelerini kullandı.
Venezuela'da petrol sektöründe iş yapan Amerikan firmalarının "kovulduğunu" belirten Trump, "Petrol haklarımızı, sahip olduğumuz her şeyi aldılar, artık bunu yapamayacaklar. Onları geri istiyoruz." şeklinde konuştu.
ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK
Yerel saatle 21.00'de (TSİ 05.00) Beyaz Saray'dan canlı yayında Ulusa Sesleniş konuşması yapacak Trump'ın, Venezuela'ya yönelik blokaj politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, önceki günkü açıklamasında, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.