Trump'tan Venezuela'yı "işgal" mesajı: Yakında kara operasyonu olacak
Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ticareti nedeniyle suçladığı Venezuela'ya yakında bir "kara operasyonu" olacağını açıkladı. İşgalci İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına da değinen Trump, "Merak etmeyin İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapamayacak" dedi.
Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
ABD'nin Karayipler'e yönelik artan askeri yığınağına ilişkin tartışmaları değerlendirmede bulunan Trump, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına ilişkin bir soruya, "Bu doğru değil. Hayır, yanlış." şeklinde yanıt verdi.
"UYUŞTURUCU KARTELLERİNE KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
ABD Başkanı, Venezuela'nın "uyuşturucu trafiği" konusundaki eylemlerinden hiç memnun olmadıklarını ve bu noktada Karayipler'deki uyuşturucu kartellerine karşı "mücadeleye" devam edeceklerini vurguladı.
"VENEZUELA'YA YAKINDA OPERASYON OLACAK"
Trump, uyuşturucu ticareti nedeniyle suçladığı Venezuela'ya yakında bir "kara operasyonu" olacağını açıkladı.