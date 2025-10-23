Trump'tan Venezuela'yı "işgal" mesajı: Yakında kara operasyonu olacak

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Karayipler'e yönelik artan askeri yığınağına ilişkin tartışmaları değerlendirmede bulunan Trump, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına ilişkin bir soruya, "Bu doğru değil. Hayır, yanlış." şeklinde yanıt verdi.