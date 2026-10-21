Trump’tan veri merkezlerine elektrik talimatı: Kendi enerjinizi üretin

Yapay zeka teknolojilerinin enerji tüketimini artırmasıyla elektrik faturalarına ilişkin endişeler büyürken ABD Başkanı Donald Trump’tan teknoloji şirketlerine yeni çağrı geldi. ABD Başkanı, büyük veri merkezlerinin kendi elektriğini üretmesini ve ihtiyaç fazlasını şebekeye aktarmasını isterken, şirketlerin yerel halka kar payı ödemesi gerektiğini savundu.

Trump’tan veri merkezlerine elektrik talimatı: Kendi enerjinizi üretin
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda veri merkezleriyle ilgili değerlendirme yaptı.

Yeni ve büyük veri merkezlerinin kendi elektriklerini üretmeleri ve ihtiyaç fazlası elektriği yerel topluluğa veya elektrik şebekesine aktarmaları talimatı verdiğini kaydeden Trump, böylece elektrik fiyatlarındaki artışı önleyebileceğini ve tarifelerde önemli düşüş sağlayabileceğini savundu.

Trump, "Şirketler veri merkezlerini popüler hale getirmek istiyorlarsa, topluluğa veya topluluk içindeki bireylere kar payı ödemeli." ifadesini kullandı.

Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla artan enerji tüketimi, ABD'de veri merkezlerinin elektrik faturalarını yükseltebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#DONALD TRUMP #ABD #YAPAY ZEKA

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