Trump’tan yapay zekâ istismarına karşı tarihi imza

ABD Başkanı Donald Trump, internette yapay zekâyla üretilen cinsel içerikleri engellemek için tarihi bir tasarıya imza attı. Trump, eşi Melania Trump'ın girişimiyle Kongre'den geçen internet üzerinde yapay zekâ kullanılarak özellikle kadın ve çocukların istismar edilmesinin önüne geçecek 'İnternetten Kaldır Yasası' adlı tasarıyı imzalayarak yürürlüğe soktu. Trump, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen imza törenindeki konuşmasında bu yasanın alanında ilk olduğuna dikkati çekti. İnternet ortamında ilgili kişinin bilgisi olmadan yapay zekâyla 'korkunç' fotoğraflar üretilip paylaşıldığını belirten Trump, "Yapay zekâ görüntü üretiminin yükselişiyle birlikte sayısız kadın ve çocuk derin sahteciliklerle, iradeleri dışında dağıtılan bu müstehcen görüntülerle taciz edildi. Bu yanlış ve çok korkunç, bugün bunu tamamen yasadışı hale getiriyoruz" dedi. Tasarıyla, yapay zekâ veya bilgisayar tarafından oluşturulmuş kişilere yönelik müstehcen görüntü ve videoların çevrim içi platform ve sitelerde yayınlayanlar 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.