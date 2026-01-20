Trump’tan yeni Grönland çıkışı: Artık zamanı geldi

Danimarka'nın Grönland'ı Rus tehdidinden koruyamadığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, işgal konusunda ısrar ediyor. NATO'nun Danimarka'yı Grönland'ı Rus tehdidinden koruması için 20 yıldır uyardığını öne süren Trump, Danimarka'nın bu konuda hiçbir şey yapamadığını iddia etti. Trump, "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) dün İsviçre'nin Davos kentinde Donald Trump'ın NATO müttefiki Danimarka'ya bağlı Grönland'ı ele geçirme tehditleri nedeniyle gergin bir ortamda başladı. Böyle bir ortamda Trump'ın zirvede yarın yapacağı konuşma merakla bekleniyor. Forum 23 Ocak'a kadar devam edecek.

'NOBEL YOKSA BARIŞ DA YOK'

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere'ye çok sert bir mektup gönderdi. Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesini tekrar gündeme getiren Trump "Artık barışı düşünme zorunluluğum yok" dedi.