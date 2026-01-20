Trump’tan Fransa’ya ek gümrük vergisi: Davos’ta Grönland konusunu görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'nın bölgeyi koruyamadığı gerekçesiyle, ABD'nin bu hafta Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Grönland'ı satın alma konusunu görüşeceğini belirtti.

Trump, "Bunu almalıyız. Bunu yapmaları gerekiyor. Danimarkalılar, harika insanlar olsa da onu (Grönland'ı) koruyamıyor. Liderlerini tanıyorum, çok iyi insanlar, ama oraya bile gitmiyorlar." ifadelerini kullandı.

FRANSA'YA EK GÜMRÜK VERGİSİ

Trump ayrıca, Fransız alkollü ürünlerine yüzde 200 gümrük vergisi getireceğini bildirdi.

Trump, bu adımın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, küresel çatışmaları çözmeyi amaçlayan Trump'ın "Barış Kurulu" girişimine katılmaya zorlayacağını iddia etti.

Bir muhabirin, Macron'un kurula katılmayacağını söylediği yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine Trump, "Bunu mu söyledi? O zaman kimse onu istemiyor, çünkü çok yakında görevden ayrılacak" dedi.

Trump, "Alkollü ürünlerine yüzde 200 gümrük vergisi koyacağım ve o da (Barış Kurulu'na) katılacak, ama katılmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

Trump, "Barış Kurulu"nun kurulmasını ilk olarak geçen eylül ayında Gazze'deki çatışmaları sona erdirmeye yönelik planını açıklarken gündeme getirmişti. Ancak geçen hafta dünya liderlerine gönderilen davet, girişimin küresel ölçekte çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan daha geniş bir rol üstleneceğini ortaya koydu.