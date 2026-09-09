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Trump'tan yeni İran açıklaması: Müzakere düşünmüyoruz

Trump'tan yeni İran açıklaması: Müzakere düşünmüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile müzakere düşünmüyoruz. Bir müzakere gerçekleşebilir, ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Bu savaş, seçimlerimizden hemen sonra sona erecek" dedi.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2026 22:32

ABD Başkanı Trump, Washington'dan Texas'a gitmeden önce havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran'a yönelik açıklamalarda bulunan Trump, "İran ile müzakere düşünmüyoruz. Bir müzakere gerçekleşebilir, ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Bu savaş, seçimlerimizden hemen sonra sona erecek" dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bir soruya, "Harika bir görüşme yaptık. O, bir anlaşma yapmak istiyor, eğer (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse bu çok güzel olur." yanıtını verdi. İki liderin neden bugüne kadar bir anlaşma yapamadığı konusunda da değerlendirmede bulunan Trump, Putin ile Zelenskiy'nin "birbirinden nefret ettiğini" ifade etti.