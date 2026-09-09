Trump'tan yeni İran açıklaması: Müzakere düşünmüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile müzakere düşünmüyoruz. Bir müzakere gerçekleşebilir, ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Bu savaş, seçimlerimizden hemen sonra sona erecek" dedi.

Trump’tan yeni İran açıklaması: Müzakere düşünmüyoruz
AJANSLAR
Trump’tan yeni İran açıklaması: Müzakere düşünmüyoruz
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ABD Başkanı Trump, Washington'dan Texas'a gitmeden önce havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'a yönelik açıklamalarda bulunan Trump, "İran ile müzakere düşünmüyoruz. Bir müzakere gerçekleşebilir, ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Bu savaş, seçimlerimizden hemen sonra sona erecek" dedi.

Trump’tan yeni İran açıklaması: Müzakere düşünmüyoruz

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bir soruya, "Harika bir görüşme yaptık. O, bir anlaşma yapmak istiyor, eğer (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse bu çok güzel olur." yanıtını verdi.

İki liderin neden bugüne kadar bir anlaşma yapamadığı konusunda da değerlendirmede bulunan Trump, Putin ile Zelenskiy'nin "birbirinden nefret ettiğini" ifade etti.

Trump’tan yeni İran açıklaması: Müzakere düşünmüyoruz

Bir barış anlaşması için her iki liderle de görüştüğünü aktaran ABD Başkanı, liderler arasındaki ikili görüşmelere de açık olduğu mesajını verdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin ele alındığını bildirmişti.

Bir saat süren görüşmenin "yapıcı" ve "samimi" olduğunu kaydeden Uşakov, görüşmede Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev'deki temaslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu aktarmıştı.

Uşakov, "Amerikan temsilcilerinin ziyaretleri olumlu değerlendirildi. Bu ve diğer kanallar üzerinden çalışmalar sürdürülecek." ifadelerini kullanmıştı.

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