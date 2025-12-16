Trump’tan yeni kararname: O uyuşturucu ‘kitle imha silahı’ ilan edildi

Oval Ofis'teki törende kararnameyi imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, fentanilin ülke için "ölümcül bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Trump, "Hiçbir bomba bunun yaptığını yapmıyor." ifadesini kullanarak her yıl "200 bin ila 300 bin kişinin" fentanil nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Trump ayrıca, göreve başladığından bu yana ülke sınırının "en güçlü sınıra dönüştüğünü" savunarak, fentanili "kitle imha silahı" olarak ilan etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise kararname kapsamında, Adalet Bakanlığının fentanil kaçakçılığına yönelik soruşturma ve kovuşturmaları artıracağı, Hazine ve Dışişleri bakanlıklarının ise bu faaliyetlerle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik mali yaptırımlar uygulayacağı bildirildi.

Kararnamede, fentanilin "narkotikten çok kimyasal silaha yakın" olduğu belirtildi.