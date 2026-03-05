Trump'tan yeni müdahale açıklaması: İran'dan sonra o ülkeyi işaret etti!
ABD Başkanı Donald Trump,bir televizyon kanalına telefon ile bağlanarak gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran'a tüm petrol ve para akışını kestiklerini belirten Trump, İran yönetiminin 'pes edeceği' değerlendirmesini yaptıktan sonra konuşmasında, "Yakında o ülke de düşecek" dedi.
Amerikan Politico dergisine telefonla bağlanan ABD Başkanı Trump, İran'daki son durumu değerlendirdi, görüşlerini paylaştı. İran'a yönelik saldırıların "başarılı" olduğunu savunan Trump, İran yönetiminin "pes edeceği" değerlendirmesini yaptı.
"PETROL VE PARA AKIŞINI KESTİK"
"İran'a tüm petrol ve para akışını kestik, tek kaynak olan Venezuela'dan gelen her şeyi kestik. Şimdi onlar anlaşma yapmak istiyorlar." diye konuşan Trump, İran'da yeni liderin belirlenme süreci konusunda iddialı konuştu.
YENİ LİDERİN BELİRLENMESİNDE ETKİ SAHİBİ OLACAĞIM
Trump, İran'ın yeni lideri üzerinde ne kadar etki sahibi olacağıyla ilgili soru üzerine "Büyük bir etki sahibi olacağım, yoksa onlar hiçbir anlaşmaya varamayacaklar. İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.