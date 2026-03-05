Trump’tan yeni müdahale açıklaması: İran’dan sonra o ülkeyi işaret etti!

Trump, İran'a yönelik saldırıları sürdürebilmek için yüksek miktarda silah stoklarının olduğunu kaydederek, "Cerrahi bir müdahale yapıyoruz. Sınırsız silah stokumuz var." diye konuştu.

"KÜBA, PASTANIN ÜSTÜNDEKİ KREMA GİBİ"

Trump, ABD'nin Küba'da yönetimi devirmek gibi bir planının olup olmadığına ilişkin soruya, "Peki, siz ne düşünüyorsunuz? 50 yıldır bu konu, pastanın üzerindeki krema gibi. Benim için bu küçük bir mevzu. Venezuela harika gidiyor. (Delcy Rodriguez) harika bir iş çıkarıyor. Onlarla ilişkilerimiz harika." yanıtını verdi.

ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu kaydeden Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz" dedi.