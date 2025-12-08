Trump’tan yeni operasyon sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'deki operasyonların ardından ülkeye deniz yoluyla giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığını açıkladı. Karayipler'de başlattıkları operasyonların ardından ülkeye denizden giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığına işaret eden Trump, "Kalan yüzde 6'yı da çözmeye çalışıyorum çünkü onlar (kaçakçılar), benim tahminime göre çok cesur insanlar" ifadesini kullandı. Yakında kara operasyonlarını da başlatacaklarına işaret eden Trump, "Her rotayı, her evi, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz" dedi.