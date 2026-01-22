Grönland krizinde buzlar eriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta dün yaptığı ilk konuşmada AB ülkelerine tehdit yağdırırken, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştükten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında ise gerilimi azalttı ve tüm tarafları memnun edebilecek olası bir Grönland anlaşmasına işaret etti. Başkan Trump, Avrupa'yı Grönland ile tehdit ettiği konuşmasında, "Grönland'ı koruduk. II. Dünya Savaşı'ndan sonra hepiniz Almanca ya da Japonca konuşacaktınız. Savaş sonrasında Grönland'a geri verdik. Ne kadar aptaldık ama geri verdik. Ama şimdi kıymet bilmiyorlar. Hem ülkemiz hem de dünya geçmişten çok daha büyük risklerle karşı karşıya" dedi. Grönland ve Danimarka halkına saygı beslediğini beliirten Trump, "NATO müttefiklerimizin kendi topraklarını savunma hakkı var. Hiçbir ülke ya da ülkeler grubu Grönland'ı ABD haricinde koruyabilecek güce sahip değil. Bunu iki hafta önce Venezuela'da anladılar diye düşünüyorum.

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya altı saatte Danimarka'yı ele geçirmişti, ne kendini ne Danimarka'yı savunamamıştı. Gücümüzün ne kadar fazla olduğunu Venezuela konusunda anladılar sanıyorum" diyerek gözdağı verdi. Konuşmasında, "ABD, gezegenin ekonomik motorudur ve Amerika büyüdüğünde tüm dünya büyür. Yapay zekâya yön veriyoruz" diyen ABD Başkanı Trump, "Grönland'ın nadir elementlerine ihtiyacımız yok. Bizim Grönland'ı istememizin sebebi çok stratejik bir alanda, ABD ve Çin arasında yer alması. Sadece muazzam boyuttaki buz parçasını ancak ABD koruyabilir. Bu nedenle Grönland'ın ABD'nin satın alması konusunda müzakere yapılması gerektiğini söylüyorum. Güç kullanmayacağım" diye konuştu. Konuşmasında "Ukrayna ve Rusya konusunda da enkaz devraldım" diyen Trump, Avrupa'yı sevdiğini ancak Avrupa'nın iyi bir noktaya gitmediğini belirtti.

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ İPTAL

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise Grönland konusunda sekiz Avrupa ülkesine yeni gümrük vergileri uygulama tehdidini hayata geçirmeme kararı aldığını söyledi. Başkan Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığım çok verimli bir görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, tamamlanırsa, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır. Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağım" ifadesini kullandı.