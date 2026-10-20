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Trump’tan Zelenskiy’e anlaşma çağrısı: “Artık zamanı geldi”

Trump’tan Zelenskiy’e anlaşma çağrısı: “Artık zamanı geldi”

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasında artık bir anlaşmaya varılması gerektiğini ifade eden Trump, Zelenskiy’e çağrıda bulundu. Trump, “Zelenskiy'nin artık bir anlaşma yapmasını istiyoruz. İki yıl önce Oval Ofis'te yaptığımız küçük sohbet sırasında bir anlaşma yapabilirdi. Ukrayna'ya bu zamana kadar çok yardım ettim ama artık bu savaşı sona erdirip o gençlerin öldürülmesini engelleme zamanı geldi." İfadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 23:41

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir basın toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasında artık bir anlaşmaya varılması gerektiğini ifade eden ve Moskova'nın anlaşmaya daha istekli olduğunu savunan Trump, Ukrayna liderine anlaşma için çağrıda bulundu.

"ARTIK BİR ANLAŞMA YAPMASINI İSTİYORUZ" Trump, "Zelenskiy'nin artık bir anlaşma yapmasını istiyoruz. İki yıl önce Oval Ofis'te yaptığımız küçük sohbet sırasında bir anlaşma yapabilirdi. Ukrayna'ya bu zamana kadar çok yardım ettim ama artık bu savaşı sona erdirip o gençlerin öldürülmesini engelleme zamanı geldi." ifadelerini kullandı. Zelenskiy'nin savaşı sona erdirmek için adım atmaması halinde gidişatın "daha kötü" olacağını söyleyen ABD Başkanı, "ABD, Ukrayna için bir servet harcadı, Avrupa da bir servet harcadı. Avrupa şu anda bundan bıkmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.