Trump’tan Zelenski’ye barış fırçası

ABD Başkanı Donald Trump, Politico'ya yaptığı açıklamalarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bugün yapılması beklenen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki olası barış anlaşmasında nihai karar mercii olarak kendisini gördüğünü söyledi. Trump, savaşın sona erdirilmesi amacı taşıyan 20 maddelik barış planına ilişkin, "(Zelenski'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Rusya, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji unsurları ve askeri işletmeleri vurduklarını bildirdi.