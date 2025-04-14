Trump’tan Zelenskiy’e eleştiri: “Sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp, sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’yi eleştirerek “sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız” dedi. Trump öte yandan İran ile olan görüşmeleri ile ilgili açıklamada bulunarak “Nükleer silaha sahip olamazlar” şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 21:21 Son Güncelleme: 14 Nisan 2025 21:31

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile bir araya geldi. Trump, görüşme sırasında açıklamalarda bulundu. Bukele'nin ABD sınırında düzensiz göçün yüzde 95 oranında azaldığı ve bunun inanılmaz olduğunu ifade etmesi üzerine Trump, "Bu sabah itibarıyla yüzde 99. Kesin olarak ifade etmek gerekirse, yüzde 99,1" ifadelerini kullandı. Bukele'nin bu verilerin niçin medya tarafından yayınlanmadığı yönündeki sorusuna cevap veren Trump, "Haklısın, çok yazık ediliyor. Bu harika bir soru değil mi? Medya niçin bu verileri yayınlamıyor. Yüzde 99, çılgınca değil mi?" dedi. Trump, basın mensuplarının El Salvador'un ABD ile anlaşma çerçevesinde ne kadar düzensiz göçmen kabul edeceğine ilişkin bir soruya ise "olabildiğince fazla" şeklinde cevap verdi.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin bir soruya cevabında eski Başkan Joe Biden'ın savaşı engellemek için yapması gereken tek şeyin petrol fiyatlarını aşağıda tutmak olduğunu fakat bunu yapmadığını söyleyen Trump, "Bu hiç başlamamış olması gereken bir savaş. Büyük bir suistimal söz konusu. Şimdi ortada topraklarının yüzde 25'ini ve en güzel topraklarını kaybetmiş bir ülke ve milyonlarca ölü var" dedi. "HEPSİ SUÇLU" Ukrayna'da her iki taraftan haftada ortalama 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini ileri süren Trump, "Biden'ın bunu durdurması gerekiyordu. Zelenskiy'in bunu durdurması gerekiyordu. Putin'in ise savaşı hiç başlatmamış olması gerekiyordu. Hepsi suçlu" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i beceriksizlikle suçlayan Trump, "Kazanamayacağın bir savaşa girişmemeniz gerekir. Yani, sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız. Bu şekilde olmaz" dedi.