Trump'tan Zelenskiy'e nadir toprak elementleri anlaşması çağrısı: "Hemen imzala"

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını henüz imzalamamasından şikayet etti. Paylaşımında Trump, "Ukrayna, ABD ile imzalanan çok önemli nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin nihai belgeleri henüz imzalamadı. En az üç hafta gecikti. Umarım bu anlaşma hemen imzalanır." ifadelerini kullandı.