Trump’tan Zelenski’ye sürpriz sandık darbesi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna halkının artık savaşın sona ermesini istediğini belirterek, "Merak ediyorum, Ukrayna'da seçimlerin yapılmasına ne kadar zaman kaldı? Uzun zamandır seçim yapılmadı. Orada büyük bir yolsuzluk sorunu da var. İnsanlar da soruyorlar, ne zaman seçim yapılacak? Seçim yapacaklar mı, yoksa bu durum böyle devam mı edecek?" dedi. Avrupalı ortaklarıyla daha fazla görüşmeye hazırlanan Ukrayna ise revize edilmiş barış planlarını yakında ABD'ye sunacağını açıkladı. Rusya ise başkent Moskova dahil çeşitli bölgelerde 287 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.