Trump'tan Zelenskiy'e uyarı: Durması onun için daha iyi olur

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"BARIŞI TERCİH ETMEDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in barışa ulaşmak için birçok fırsatı olduğunu fakat bunu tercih etmediğini belirten Trump, "Zelenskiy'e ne istersen yap ama (Rusya'nın) dizel rafinelerini vurma dedim ama yine de vurdu. Durması onun için daha iyi olur" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör