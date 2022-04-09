TÜBA’dan çarpıcı analiz: Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında denge kuruyor



"UKRAYNA'NIN RUSYA İÇİN ÖZEL BİR ANLAMI VAR"

Savaş öncesinde NATO'nun Ukrayna'yı üye olarak kabul edilememesine dair analizler de yapıldı. Bunun bir numaralı nedeninin Ukrayna içinde devam eden çatışmaların barındırdığı riskler olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Her ne kadar Batı ittifakı Rusya'nın işgaline karşı sert bir tepki vermiş ve halen Ukrayna'ya yardım etmekte ise de Batı'nın Rusya'ya karşı genel ve özel olarak da Gürcistan ve Suriye gibi alanlardaki "oldu-bitti"lerine yeterli tepki göstermemiş olmasının işgalin gerçekleşmesinde dolaylı bir mesuliyeti olduğu söylenebilir. Rusya'nın Gürcistan ve Suriye gibi ülkelerdeki nüfuz politikası ile Ukrayna işgali benzerlikleri olsa da aynı değerde değildir."

Raporda son olarak Türkiye'de ihtisaslaşmış ekonomik ve siyasi komisyonlar kurulması ve savaşın tüm boyutlarının periyodik aralıklarla gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklerle ele alınması önerildi.