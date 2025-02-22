Tüm bölge küle dönmüştü: İtfaiye şefi görevden alındı

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, Palisades ve Eaton yangınlarının ardından Belediye Başkanı Karen Bass tarafından görevden alındı. Belediye Başkanı Bass, Crowley'i yangınlar çıktığında itfaiyecileri çağırmak yerine evlerine göndermesi nedeniyle görevinden aldığını ifade etti. Emekli Los Angeles İtfaiye Acil Durum Operasyonları Şef Yardımcısı Ronnie Villanueva, Crowley'nin yerine geçici şef olarak atandı. Los Angeles Belediye Başkanlığı ofisine göre görevinden alınan Crowley departmanda kalmaya devam edecek. Belediye başkanının ofisinden yapılan açıklamada Crowley, yeni şef tarafından görevi belirlenmesinin ardından düşük rütbede kalarak çalışmaya devam edecek.

Ocak ayında Güney Kaliforniya'da kuraklık ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle çıkan orman yangınlarında en az 29 kişi hayatını kaybetti. Los Angeles County'deki en büyük yangın olan Palisades yangını, 7 Ocak'ta başladı ve 23 bin 707 dönüme yayıldı. Yangınların en büyüğü olan Eaton yangını da 7 Ocak'ta başladı ve 14 bin 21 dönüme yayıldı.