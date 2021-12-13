Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tunus'ta erken genel seçim kararı
Giriş Tarihi: 13.12.2021 23:22 Son Güncelleme: 13.12.2021 23:38

Tunus'ta erken genel seçim kararı

İHA
Tunus’ta erken genel seçim kararı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini duyurdu

Tunus'ta gelecek yıl halk sandık başına gidecek. Tunus Devlet Başkanı Kays Said yaptığı açıklamada, gelecek yıl anayasa reformu için 25 Temmuz'da referandum, 17 Aralık'ta ise erken parlamento seçimlerinin düzenleneceğini duyurdu. Anayasada yapılacak değişikliklerin ocak ayından itibaren halka açık bir çevrimiçi istişareyi takiben yapılacağını aktaran Said, yeni seçime kadar parlamentonun askıda kalacağını sözlerine ekledi.

Devlet Başkanı Said, 25 Temmuz gecesi Kartaca kentindeki Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu. Said, 22 Eylül'de kendine geniş yetkiler tanıyan yeni kararnameler yayımlamış ve Bakanlar Kurulu parlamentoya değil Devlet Başkanına karşı sorumlu hale gelmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunus'ta erken genel seçim kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA