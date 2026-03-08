Turizmin kalbi Dubai’de havalimanı İHA’yla vuruldu
Siyonist İsrail rejiminin Ortadoğu'ya yaymaya çalıştığı ateş, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "Saldırılan komşu ülkelerden özür diliyorum. Bundan sonra, onlar ilk olarak saldırmadığı sürece komşu ülkelere saldırmayacağız" açıklamasına rağmen yayılmaya devam ediyor. Dün sabah Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinin bölge turizminin kalbi olan havalimanı kamikaze insansız hava aracıyla vuruldu. Uçuşlar verilen kısa aranın ardından öğleden sonra yeniden başladı. Suudi Arabistan Prens Sultan Hava Üssü ve Şeybe Petrol Sahası'na İHA ve füze saldırısı engellendi. Kuveyt, hava sahasında 14 füze ve 12 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bağdat Havalimanı'ndaki askeri üste düşürülen İHA yangına yol açtı. Erbil'e kamikaze İHA'yla saldırı düzenlendi.