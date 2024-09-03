Türk askerinin dayanıklılığı ABD belgelerinde

Kore Savaşı'nda kulaktan kulağa anlatılan Türk askerinin kahramanlığı ve dayanıklılığı, ABD'nin askeri tutanaklarında yer aldı. Indiana Üniversitesi'nde Askeri ve Medikal Antropoloji alanında doktora yapan Dr. Ece Aynur Onur, araştırması sırasında Amerikan Ulusal Arşivi'ndeki belgelere erişim hakkı kazandı. Onur, raporlarda "Esir olan Türk askeri, kamplarda neden ölmedi?" sorusunu gördü.Buna dair belgelere erişim için yaptığı başvuru 7 yıl sonra açıldı. "Sadece Amerikan Kara Kuvvetleri'ne ait esir düşen askerlerin yaklaşık yüzde 50'si esir kamplarında hayatlarını kaybediyor. Buna karşılık Türk esirler arasında hayatını kaybeden tek kişi yok" diyen Onur, Amerikalı esirlerin yüzde 15'inin Çin askeriyle işbirliği yaptığını dile getirdi. Onur, Amerikan ordusunun Türk askerleri hakkında elde ettiği verilerle 1955'ten beri kullandığı "Amerikan Askerinin El Kitabı ve Davranış İlkeleri" rehberinin birebir örtüştüğünü belirterek, "ABD askerlerimizi örnek alarak eğitimlerini kökten değiştirmiş" dedi.