Türk azınlığa sistematik baskı

Yunanistan
'ın Batı Trakya
'daki Müslüman Türk Azınlığı'na yönelik sindirme politikaları sürerken halkın güvendiği seçilmiş müftülere yönelik baskıları da artıyor. Yunanistan'ın hedef aldığı ve bir mevlitte dua okuduğu gerekçesiyle 2017'de "makamı gasp etme" iddiasıyla soruşturmaya tabi tuttuğu Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif
, Müslüman Türk Azınlık üzerinde artan dini baskılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şerif, Yunan makamlarının, hukuk mekanizmasını Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlığa karşı bir baskı aracı olarak kullandığını dile getirdi. Batı Trakya'daki müftülük sorununa dikkati çeken Şerif, "Bölgemizde Yunanistan devleti tarafından seçilmiş tayinli müftüler ve Müslüman Türkler tarafından seçilmiş müftüler var" dedi.
'HUKUK DENİLİYOR'
Seçilmiş müftülerin çeşitli nedenlerle savcılıklar ve polis tarafından soruşturmaya tabi tutulduğunu belirten Şerif, "Benim bir toplu sünnette dua etmem, orada bulunmam, makam gasbı kabul edildi ve soruşturmaya tabi tutuldu" ifadesini kullandı. Davanın 2017'den beri sürdüğünü ve bir türlü sonuçlanmadığını söyleyen Şerif, "Ben, bunun (Yunan makamlarınca) bir baskı unsuru olarak kullanıldığını düşünüyorum, öyle kabul ediyorum. Bir baskı var üzerimizde. Hukuk deniliyor ama baskı yapılıyor" dedi. Şerif, danıştığı Yunan hukuk uzmanlarının da söz konusu eylemin "makam gasbı" çerçevesine girmediğini vurguladığını belirtti.
AĞIR TAZMİNAT CEZALARI
Şerif, hakkında açılan davalar sonucu aldığı cezaların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce değerlendirilerek Yunanistan aleyhine sonuçlandığının altını çizip bunun sonucunda Yunanistan'ın tazminat cezaları ödemek zorunda kaldığını anlattı. Hakkında yedi soruşturma açıldığını ve aldığı hapis cezalarının da istinaf aşamasında olduğunu dile getiren Şerif "Bunun arkasında bir sindirme, ürkütme, korkutma, rahatsız etme politikasının yattığına inanıyorum" dedi.
BELÇİKA'NIN DİYANET KORKUSU
Belçika'nın Flaman kesiminde hükümet, Ankara'nın ülkedeki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilere yönelik müdahalesine son vermek için, yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Ülkedeki camilere yurtdışından mali kaynak ya da yardımı sınırlandıracak olan Flaman hükümeti, imam maaşlarının Türkiye tarafından ödenmesine de engel olacak. Yeni düzenleme ile ibadethane ruhsatı için 4 yıl bekleme şartı getirilecek ve toplumda ayrımcılığı, nefreti veya şiddeti teşvik eden topluluğa ait camilerin ruhsatı iptal edilecek.
KÖLN'DE EZANA ŞARTLI YEŞİL IŞIK
Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln'de cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunacak. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, bu yönde gelen talepler üzerine başlangıçta 2 yıllık pilot proje çerçevesinde şehirlerde belli kurallar kapsamında ezan okunabileceğini açıkladı. Reker, projenin, "dinin karşılıklı kabulünün bir işareti" olduğunu belirtti.