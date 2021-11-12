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Giriş Tarihi: 13.11.2021

‘Türk cumhurbaşkanı istiyoruz’

‘Türk cumhurbaşkanı istiyoruz’
Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Balkan dernekleri, 14 Kasım'daki Bulgaristan seçimlerine katılımın yüksek olması için çalışıyor. Seçimler de Türkiye'deki çifte vatandaşların da oy kullanımının yüksek olması için çalışan dernekler, cumhurbaşkanı adayı Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'ya destek çağrısında bulundu. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, "Destek vermemiz şart" dedi. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Veli Öztürk ise "Bir Türk'ün Bulgaristan'da cumhurbaşkanı olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.
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‘Türk cumhurbaşkanı istiyoruz’
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