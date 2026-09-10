Türk deniz gücü Somali'de yük gemisini kurtardı
Somali açıklarında 17 Ağustos'ta korsanlar tarafından kaçırılan "MV LATUF" adlı yük gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin 10 gün süren ortak operasyonuyla kurtarıldı.
Nugaal bölgesine bağlı Eyl ilçesinin Jifle açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, korsanların kullandığı 4 tekne imha edildi, 14 korsan öldürüldü. Güvenlik güçlerinin baskısı sonucu diğer korsanlar gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Türk İHA ve SİHA'larının da kullanıldığı operasyonda geminin kontrolü tamamen sağlanarak güvenli şekilde seyrine devam etmesi sağlandı.
Operasyon, Türkiye ile Somali arasındaki Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması kapsamında yürütüldü.
Diğer taraftan planlı görev kapsamında Somali açıklarında Türk donanmasına ait TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Bartın, Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile destek gemileri Korkut, Altan ve Sancar için eskort ve koruma görevlerini başarıyla sürdürüyor.
Nugaal bölgesine bağlı Eyl ilçesinin Jifle açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, korsanların kullandığı 4 tekne imha edildi, 14 korsan öldürüldü. Güvenlik güçlerinin baskısı sonucu diğer korsanlar gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Türk İHA ve SİHA'larının da kullanıldığı operasyonda geminin kontrolü tamamen sağlanarak güvenli şekilde seyrine devam etmesi sağlandı.
Operasyon, Türkiye ile Somali arasındaki Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması kapsamında yürütüldü.
Diğer taraftan planlı görev kapsamında Somali açıklarında Türk donanmasına ait TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Bartın, Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile destek gemileri Korkut, Altan ve Sancar için eskort ve koruma görevlerini başarıyla sürdürüyor.
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