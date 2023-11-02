Türk devlet liderleri "Türk Devri" sloganıyla Astana'da! Başkan Erdoğan Kazakistan'da: Peş peşe kritik temaslar

"Türk Devri" sloganıyla gerçekleşen zirvede insani dramın yaşandığı İsrail ile Filistin arasında yaşananlar gündemde olacak. Gazze'de yaşanan insani dram kınanacak. Yapılacak görüşmelerle Türk devletleri arasında işbirlikleri derinleşecek.

Başkan Erdoğan, zirve marjında ilk olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelecek. Zirvede güvenlik ve savunma sanayi işbirliğini geliştirmek üzere müzakereler yapılması da öngörülüyor.

Zirvede bölge ve dünyadaki gelişmeler görüşülecek, siyasi krizler ve çatışmalar analiz edilecek.