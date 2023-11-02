Türk devlet liderleri "Türk Devri" sloganıyla Astana'da! Başkan Erdoğan Kazakistan'da: Peş peşe kritik temaslar

"Türk Devri" sloganıyla gerçekleşen zirvede insani dramın yaşandığı İsrail ile Filistin arasında yaşananlar gündemde olacak. Gazze'de yaşanan insani dram kınanacak. Yapılacak görüşmelerle Türk devletleri arasında işbirlikleri derinleşecek.
Başkan Erdoğan, zirve marjında ilk olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelecek. Zirvede güvenlik ve savunma sanayi işbirliğini geliştirmek üzere müzakereler yapılması da öngörülüyor.
Zirvede bölge ve dünyadaki gelişmeler görüşülecek, siyasi krizler ve çatışmalar analiz edilecek.
Zirveye Başkan Erdoğan'ın yanı sıra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılıyor. TDT'de gözlemci ülke Türkmenistan'ın Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban da zirvede yer alıyor.
Zirvede ekonomi, ticaret, ulaştırma, gümrük, finans, eğitim, turizm, kültür ve diğer birçok alanda bir dizi önemli kararın alınması bekleniyor. Ayrıca zirve marjında Astana Senedi ve Astana Bildirisi'nin imzalanması bekleniyor.
GENİŞ BİR HEYETLE GELDİ
Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı. Başkan Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'a geldi. Erdoğan'ı Astana'da Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov tarafından karşılandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. Başkan Erdoğan daha sonra, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.
Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
Başkan Erdoğan sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.