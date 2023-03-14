Türk devletleri gönül gönüle

Türkiye'de meydana gelen "asrın felaketi" sonrası Türk devletleri imkânlarını seferber etti. Yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da toplanacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde Türk devletleri dayanışma ve kardeşliğini bir kez daha dünyaya gösterecek. Devlet başkanları, hükümet başkanları, Aksakallılar, dışişleri bakanları ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan üst düzey yetkililerin katılacağı zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi ve çok sayıda ikili görüşme yapması bekleniyor.Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında dışişleri bakanlarının da bir araya gelmesi planlanıyor. TDT Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 9'uncu Zirvesi geçen kasım ayında Özbekistan'ın Semerkand şehrinde yapılmıştı. Ankara'da yarın yapılacak olağanüstü toplantı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye ile dayanışma maksadıyla gerçekleşecek.TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da "Büyük felaket sonrası en başta yanımızda Türk Devletleri Teşkilatı'ndan kardeşlerimizi gördük. Felaketzedelere yardım için adeta yarıştıklarına şahit olduk" dedi. TDT, asıl amacı Avrasya coğrafyasında asırlardan beri devam eden Türk kültürünün, Türk geleneğinin gelecek nesillere daha iyi tanıtılması, yaşatılmasıdır" ifadelerini kullandı.TDT, 5 milyon kilometrekarelik bir coğrafya ve 300 milyonluk nüfusa hitap ediyor. Teşkilatta Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan üye, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkmenistan gözlemci statüsünde yer alıyor. Ayrıca Moğolistan'ın TDT'ye gözlemci üye olabileceği kaydediliyor.