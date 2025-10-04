Türk Devletleri Teşkilatı 16 yaşında

Türk dünyasının entegrasyon sürecinde çatı kuruluşu olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), 16. kuruluş yıldönümünü kutluyor. TDT'nin temelleri, 3 Ekim 2009'da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile atıldı. TDT'nin, toplamda 4.25 milyon kilometrekare toprağı ve 160 milyon nüfusu bulunuyor. Türk dünyasının ortak gücü, 12'nci zirvesini 7 Ekim'de Azerbaycan'da gerçekleştirecek.

DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilde, fikirde, işte birlik şiarımızın en önemli simgelerinden biri olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 16'ncı yıldönümü ile ortak anma günümüz Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.