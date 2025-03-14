Türk Devletleri’ni memnun eden anlaşma

TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kırgızistan ile Tacikistan arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Ömüraliyev, diplomasi ve diyalog yoluyla sağlanan bu dönüm noktasının, Orta Asya ve ötesinde kalıcı barış, istikrar ve refahın yolunu açtığına işaret etti. Öte yandan iki ülke arasında yaklaşık 4 yıl önce durdurulan uçak seferleri dün yapılan Duşanbe-Bişkek seferiyle yeniden başladı.